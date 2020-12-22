"Çin, ABD yaptırımlarına cevap verecek"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin ABD'nin Çinli yetkililere uyguladığı vize yaptırımlarına cevap vereceğini söyledi.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Çin'den 58 ve Rusya'dan 45 şirket yetkilisine askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla uyguladığı yaptırımlara cevap verileceğini söyledi.
ABD'nin ulusal güvenliği bahane ederek yurt dışı şirketlere zarar vermeyi amaçladığını ifaden eden Wenbin, ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.