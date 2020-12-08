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Çin: ABD yaptırımlarına yanıt verilecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarına yaptırımlarla karşılık verileceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'yi 14 Çin Kömünist Partisi üyesine uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı ve aksi takdirde ülkesinin yaptırımlarla kraşılık vereceğini söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan Chunying, ABD'nin politik zorbalık yaptığını ve uygulanan yaptırımların Çin'in istikrarı ve gelişmesini engellemek adına içişlerine kötü niyetli bir müdahale olduğunu ifade etti.