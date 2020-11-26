Çin, ABD'den enerji ithalatında hedefin yüzde 26'sına ulaştı

ABD'den ham petrol, propan ve LNG alımını hızlandıran Çin, 2020 yılının ilk 10 ayında ABD'den toplam 6,61 milyar dolar tutarında enerji ürünü ithal etti. Faz 1 anlaşma çerçevesinde ise 2020'de toplam 25,3 milyar dolar tutarında enerji ürünü ithal etmesi gerekiyor.

Çin'in ABD'den enerji ürünleri ithalatı haziran sonunda sadece 1,29 milyar dolar seviyesindeydi.