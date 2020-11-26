Çin, ABD'den enerji ithalatında hedefin yüzde 26'sına ulaştı
Çin'in, ABD ile arasındaki Faz 1 ticaret anlaşması çerçevesinde 2020 yılında yapması gereken enerji ithalatında hedefin ancak yüzde 26'sına ulaşılabildiği duyuruldu.
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ABD'den ham petrol, propan ve LNG alımını hızlandıran Çin, 2020 yılının ilk 10 ayında ABD'den toplam 6,61 milyar dolar tutarında enerji ürünü ithal etti. Faz 1 anlaşma çerçevesinde ise 2020'de toplam 25,3 milyar dolar tutarında enerji ürünü ithal etmesi gerekiyor.
Çin'in ABD'den enerji ürünleri ithalatı haziran sonunda sadece 1,29 milyar dolar seviyesindeydi.