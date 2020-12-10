Çin, ABD'li diplomatlara uygulanan vize muafiyetini iptal etti

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Makao ve Hong Kong ziyaretlerinde, diplomatik pasaport ile seyahat eden ABD vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin iptal edilidiği belirtildi.

Bakanlık ayırıca, daha önce duyurduğu karşılıklar kapsamında, ABD Kongresi'nden kimi üyelere yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

ABD Hazinesi Çin Komünist Partisi'nden 14 kişiye yaptırım uygulamış, Çin'in uygulanan yaptırımları "politik zorbalık" olarak değerlendirmişti.