Çin, Ant Grup'un halka arzını yeniden değerlendiriyor

Çin'de düzenleyici kurumlar Ant Grup'un halka arzını yeniden değerlendirmeye yönelik görüşmelere başladı.

Bloomberg News'te yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Ant Group'un hisse satış planlarını yeniden değerlendirmek amacıyla bir ekip oluşturdu.

Düzenleyici kurum yetkilileri fintech şirketi Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzını hisselerin işlem görmesinin planlandığı 5 Kasım'dan iki gün önce iptal etmişler ve Ant Group'un yeniden yapılanması için talimat vermişlerdi.

Yetkililer ayrıca Ant'ın halka arz sürecini de netleştirecek olan ve uzun süredir beklediği lisans konusunda da nihai aşamada olunduğunu belirtti.

Lisans ve halka arzın zamanlaması Çinli liderlerin onayına bağlı olsa da yaşanan bu ilerleme, Çinli yetkililerin özel sektöre yönelik baskıyı hafifletttiğine dair iyimserliğe neden olabilir.