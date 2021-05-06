Çin, Avustralya ile ekonomik faaliyetlerini askıya aldı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Avustralya ile ticari ilişkilerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, "Bazı Avustralya Federal Hükümeti yetkilileri, Çin ve Avustralya arasındaki ticaret ve işbirliğini bozmak için bir dizi önlem başlattı" ifadeleri kullanıldı ancak askıya alma hamlesini hangi önlemlerin sebep olduğunu açıklamadı.

Açıklama ardından Avustralya doları keskin bir şekilde düştü ve ABD doları karşısında 0.7747 düzeyinden, 0.7701'e kadar geriledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkiler ilk olarak, Avustralya’nın 2018 yılında Çinli teknoloji devi Huawei'yi 5G ağından alenen yasaklayan ilk ülke olması ardından gerilmişti. Avustralya, geçtiğimiz yıl COVID-19’un kökenlerine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptığında ilişkiler daha da kötüleşti ve Çin tarafından ticari misillemelerine yol açtı.

Ekonomik işbirliği için bir çerçeve olarak tasarlanan mekanizma kapsamındaki son toplantı, Avustralya ticaret bakanı üçüncü taraf ülkelerdeki Kuşak ve Yol projeleri konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladığında 2017 yılında Pekin'de yapılmıştı,

Avustralya nisan ayında, ülkenin Victoria eyaletinin yaptığı iki Kuşak ve Yol anlaşmasını iptal etmesi ardından, Çin büyükelçiliği halihazırda gergin olan ikili ilişkilerin daha da kötüye gideceği konusunda bir uyarı yapmıştı. Reuters’ın, bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, bu hafta Avustralya'nın kuzeyindeki bir limanın Çinli bir firmaya 99 yıllığına kiralaması da gözden geçiriliyor.

Avustralya'nın federal parlamentosu, şaraptan kömüre uzanan Avustralya ihracatına bir dizi ticari yaptırım uygulayan Çin ile derinleşen diplomatik anlaşmazlıklar devam ederken, aralık ayında eyaletlerin dış ticaret anlaşmaları üzerinde veto yetkisi vermişti.

Mart ayına kadar geçen 12 ayda Avustralya, hizmetler hariç Çin'e 115.04 milyar dolar değerinde mal ihraç etti ve bunların arasında en büyük ürün demir cevheri oldu.

Singapur merkezli Navigate Commodities Ptd Ltd.'nin Genel Müdürü Atilla Widnell, "Avustralya ile Çin arasındaki, taraflardan birinin diğeri olmadan hayatta kalamayacağı ve birbirine bağımlı olan, demir cevheri ticaretinin iki ülke arasındaki mevcut siyasi gerilimlerle bağlantılı olarak kısıtlı kalacağına inanıyoruz" dedi.