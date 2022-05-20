Çin, borçlanma faizini 15 baz puan indirdi

Çin, konut kredileri için borçlanma faizini beklentilerin oldukça üzerinde düşürerek 15 baz puan indirdi. Ülke, daralan gayrimenkul sektörünün toparlanması ve ekonomiye destek sağlamak için bu yıl ikinci borçlanma faizi indirimini gerçekleştirmiş oldu.

Üst düzey yetkililer dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'de yavaşlayan ekonomi ile mücadele kapsamında daha fazla önlem alacakları taahhüdünde bulunmuştu. Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle uygulamaya alınan katı önlemler, ekonomik faaliyetin aksamasına neden olmuştu.

Çin, faiz oranı mekanizmasını uygulamaya başladığı 2019 yılından bu yana beş yıllık borçlanma faizinde (LPR)CNYLPR5Y=CFXS 15 baz puan ile en büyük indirimi gerçekleştirerek, gösterge faizi %4.45 seviyesine indirdi. Bir yıllık borçlanma faizinde ise CNYLPR1Y=CFXS değişikliğe gitmedi ve %3.70 seviyesinde sabit tuttu.

Reuters anketine katılan analistler faizlerin 5 ya da 10 baz puan indirileceğini tahmin ediyordu.