Çin: Büyümede daha fazla inovasyona odaklanmamız gerek

APEC toplantısına video konferans yoluyla katılan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, büyümede daha fazla yeniliğe odaklanma ihtiyacına işaret ederken ayrıca ülkesinin arz tarafı reformların da devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in gümrük tarifelerini daha da düşüreceğini söyleyen Xi, Yol ve Kuşak projesini de yeni ülkelerin katılımı ile genişletmek istediklerini aktardı.

Xi, dünya idaresinde daha adil ve makul bir sistemi destekleyeceklerini de belirtti.