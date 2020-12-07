Çin Demir Çelik Birliği, regülatörlerden demir cevherine müdahale istedi

Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Çin'de ithal demir cevheri fiyatının son dönemde insan kaynaklı piyasa gerginliği nedeniyle artış gösterdiğini, regülatörlerin duruma mümkün olan en kısa sürede müdahale etmelerinin gerektiğini söyledi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Luo, demir cevheri fiyatında son dönemde yaşanan yükselişin piyasa beklentilerini aştığını, sektör risklerini artırdığını ve sanayi tedarik zincilerinde istikrarsızlığa neden olduğunu belirtti.

Demir cevheri fiyatı geçen hafta üst üste 3 günde de artmış, 4 Aralıkta 7,50 dolar yükselerek 145 dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Demir cevheri fiyatı yıl başına göre yüzde 50'den fazla değer kazandı.