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Çin Demir Çelik Birliği, regülatörlerden demir cevherine müdahale istedi

Çin Demir Çelik Birliği, regülatörlerden, fiyatı sene başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde değer kazananan, demir cevherine müdahale  istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Demir Çelik Birliği Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Çin'de ithal demir cevheri  fiyatının son dönemde insan kaynaklı piyasa gerginliği nedeniyle artış  gösterdiğini, regülatörlerin duruma mümkün olan en kısa sürede müdahale  etmelerinin gerektiğini söyledi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Luo, demir cevheri fiyatında  son dönemde yaşanan yükselişin piyasa beklentilerini aştığını, sektör  risklerini artırdığını ve sanayi tedarik zincilerinde istikrarsızlığa  neden olduğunu belirtti.

Demir cevheri fiyatı geçen hafta üst üste 3 günde de artmış, 4 Aralıkta 7,50 dolar yükselerek 145 dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine  çıkmıştı. Demir cevheri fiyatı yıl başına göre yüzde 50'den fazla değer  kazandı.

 