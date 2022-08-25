Çin, dev teşvik paketini duyurdu

Çin, büyüme hedefini yakalamak için arka arkaya teşvik paketleri açıklamaya devam ediyor.

Ekonomik aktivitedeki ivme kaybının ardından Çin’de yürütmenin başı olan Devlet Konseyi, Çarşamba günü 1 trilyon yuanlık (146 milyar dolar) 19 maddelik politika paketini açıkladı.

Pakete göre devlet bankalarına altyapı projelerine yatırım yapmaları için 300 milyar yuan sağlanacak. Yerel otoritelere de 500 milyar yuanlık özel tahvil imkanı getirilecek.

Çin Başbakanı Li Keqiang, ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin'de resmi imalat göstergesi, karantina önlemlerinin ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilemesiyle beklenmeyen bir şekilde gerileme kaydemişti.

Ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ile birlikte ülkede politika faizi 10 baz puanlık indirimle yüzde 2,75’e çekilmişti. Daha sonra krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranları da düşürülmüştü.