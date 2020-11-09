Çin, dış ticaretini beklentilerin üzerinde artırdı

09 Kasım 2020

Ekim ayında ticaret fazlasının beklentileri aşamasında ihracat güçlü bir büyüme gösterirken, ithalatta büyümenin yavaşlaması etkili oldu. Eylül ayında yüzde 9,9 artan ihracat, ekim ayında yüzde 11,4 büyüdü. Beklentiler ise yüzde 9 büyüme yaşandığı yönündeydi.

İthalatta Eylül ayında yüzde 13,2 olan büyüme ekimde yüzde 4,7 seviyesine geriledi. Ekonomistler ise yüzde 8,3 artış bekliyorlardı. Ekim ayında ticaret fazlası ekonomistlerin 47,8 milyar dolar olan beklentilerini üzerinde 58,44 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yuan cinsinden hesaplandığında Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarken, ithalatta artış yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

Çin, güçlenen yuana rağmen ticaretini beklentilerin üzerinde artırdı





Çin'in Ekim ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren analistler, Çin'in yuanın ABD Doları karşısında önemli oranda güçlenmesine rağmen ihracatta güçlü bir büyüme yakaladığına işaret ettiler.



Çin Yuanı'ının ABD Doları karşısında 8 gündür değer kazandığını ve paritenin Temmuz 2018'den bu yana ilk kez 6,5700 seviyelerine gerilediğine dikkat çeken analistler, Çin'in ticaret rakamlarının yuanın 6,5000 seviyesine kadar güçlenmesinin kaldırılabilir olduğuna işaret ettiğini savundular.



Çin basını da ABD'de başkanlık yarışını Biden'in kazanmasının ABD ile Çin arasında yeni ticaret görüşmelerinin yapılması olasılığını ortaya çıkardığı ifade ederek, yeni müzakerelerin yapılmasının yuana destek vereceğini ve ihracat şartlarının normalleşeceği umutlarını artıracağını vurguladı.