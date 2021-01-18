Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,3 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de GSYH 4'ncü çeyrekte beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdi. Dördüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Beklentiler ise yüzde 6,1 artış olacağı yönündeydi. Çin, 3'ncü çeyrekte GSYH yüzde 4,9 büyümüştü.



4'ncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,6 büyüdü. 3'ncü çeyrekte yüzde 3,0 olan büyümenin dördüncü çeyrekte yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyordu.



2020 yılının tamamına bakıldığında ise, COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik krizi çabuk atlatan Çin ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü.

Analistler, ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 8,4'e yükselmesinin ve 2022 yılında yüzde 5,5 olmasını bekliyorlar.