"Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,5 büyüyebilir

Çin Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Ma Jun, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının 2021 yılında, küresel ölçekte uygulanabilecek toplu aşılama programları etkisiyle, yüzde 8,5 artabileceğini söyledi.

MNI'a konuşan Jun, Çin'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin 2021 yılının ilk yarısında nüfuslarının çoğunluğunu aşılama kararı almaları durumunda, Çin'in ihracatını yükseleceğini ifade etti. Diğer yandan Avrupa ve ABD ekonomilerinin olası büyümelerinin de Çin'in ihracatına olumlu etkisi olacağını söyledi.