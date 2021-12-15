Çin ekonomisi emlak sektöründeki sıkıntı ile yavaşladı

Sabit sermaye yatırımlarındaki büyüme yılın ilk 11 ayında yüzde 5,2’ye gevşedi. Emlak yatırımları, Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,2 arttıktan sonra, bu artış, finansman kurallarındaki sıkılığın sürmesi ve konut satışlarındaki güçlü düşüşün etkisi ile yılın ilk 11 aylık döneminde yüzde 6’ya geriledi.

Sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 3,8 arttı ve Ekim ayındaki yüzde 3,5’lik artışa kıyasla hızlanarak, ekonomistlerin yüzde 3,7’lik artış tahmininin üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlardaki artış söz konusu dönemde yüzde 3,9’a yavaşladı ve ekonomistlerin yüzde 4,7’lik artış tahmininin gerisinde kaldı. Restoran ve ikram hizmetleri sektöründe satışlar, yenilenen virüs salgınından dolayı insanların evlerinde kalmalarından dolayı yüzde 2,7 düştü.

Bu veriler, ekonomi üzerinde gayrimenkul sektöründen kaynaklanan aşağı yönlü baskının ve Çin hükümetinin dünyanın ikinci en büyük ekonomisine istikrar kazandırmaya çalışırken karşı karşıya bulunduğu zorluğun altını çiziyor. Pekin yönetiminin “istikrarı” desteklemek için daha fazla krediyi kullanıma sunması ve emlak piyasasındaki kontrolleri gevşetmesi beklenirken, yetkililer geçen hafta “konutlar yaşamak içindir, spekülasyon için değil” şeklindeki temel duruşu sürdürdü.

Ekonomideki yavaşlama, Pekin yönetiminin, merkez bankasının para politikasını gevşetmesi ve Komünist Parti’nin 2022 yılında daha fazla mali harcama talimatı vermesi ile birlikte, odaklanmasını büyümeye istikrar kazandırmaya yöneltmesine neden oluyor.