Çin, ekonomiye olan desteğini artıracak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Yang Yinkai, Çin'in ekonomiye olan desteğini uygun şekilde artıracağını söyledi.

Yang, yılın üçüncü çeyreğinden politika tedbirlerinin uygulamaya konulması açısından çok önemli olduğunu belirterek, ekonomide daralmayı bertaraf etmeye çalışacaklarını vurguladı.

Ekonomik operasyonları makul bir aralık içinde tutacaklarını ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışacaklarını vurgulayan Yang, altyapı yatırımlarını hızlandıracaklarını da ifade etti.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guaqiang, Çin'in para politikasında adım atmak için göreceli olarak bolca alanı olduğunu söyledi.

Liu, politika bankalarını ve ticari bankaları altyapı yatırım projelerini desteklemeleri için yönlendireceklerini de vurguladı.