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Çin, ekonomiyi desteklemek için şirket maliyetlerini azaltmayı sürdürecek

Çin, ekonomiyi desteklemek için şirketlerin maliyetlerini azaltmaya  devam edeceğini açıkladı.

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Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya  göre reel ekonominin desteklenmesi amacıyla şirketlerin vergi maliyetleri  azaltılarak ekonomiye olan katkılarının artırılması hedeflenecek.

NDRC açıklamasında öte yandan nominal ekonomik büyüme ile uyumlu olarak  para arzı büyümesi ve sosyal finansman araçlarının da uygulanacağı  ifade edildi.