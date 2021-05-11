Çin, ekonomiyi desteklemek için şirket maliyetlerini azaltmayı sürdürecek

Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre reel ekonominin desteklenmesi amacıyla şirketlerin vergi maliyetleri azaltılarak ekonomiye olan katkılarının artırılması hedeflenecek.

NDRC açıklamasında öte yandan nominal ekonomik büyüme ile uyumlu olarak para arzı büyümesi ve sosyal finansman araçlarının da uygulanacağı ifade edildi.