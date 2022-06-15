Çin, faizi yüzde 2,85'te tutmaya devam ediyor

Çin Merkez Bankası beklentilere paralel olarak art arta beşinci ayda orta vadeli faiz oranını yüzde 2.85 seviyesinde tuttu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarının Beijing'i zorladığını dile getirdiler.

Koronavirüsün tahribat parattığı ekonomiyi desteklemek için adım atan Çin, diğer büyük ekonomiler ile para politikasının ayrışmasından endişe ediyor. Para politikasındaki ayrışmanın yuanda değer kaybı ve sermaye çıkışlarını tetikleme ihtimali Çin yönetiminde endişe yaratıyor.

Çin Merkez Bankası, bazı finansal kuruluşlara sunulan 200 milyar yuan büyüklüğündeki 1 yıl vadeli borç verme imkanı faizini yüzde 2.85 seviyesinde tuttu.

Açıklamada imkan çerçevesinde verilen paranın "bankacılık sistemi likiditesini makul seviyede tutacağı" vurgulandı.