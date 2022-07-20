Çin, faizleri değiştirmedi
Çin Merkez Bankası beklentilere paralel hareket etti ve faiz oranlarında değişiklik yapmadı
Çin Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak şirketlere ve hane halklarına uygulan krediler için gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.
Banka, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,45 seviyesinde tuttu.
Çin Merkez Bankası faiz oran 1 yıl vadeli LPR'yi en son Ocak ayında düşürmüştü.
1 ve 5 yıl vadeli LPR, 18 bankanın en iyi müşterilerine sundukları faiz oranları temel alınarak hesaplanıyor.
Banka, gösterge konumdaki 1 yıllık orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını da Ocak ayından bu yana değiştirmiyor.