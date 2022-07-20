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Çin, faizleri değiştirmedi

Çin Merkez Bankası beklentilere paralel hareket etti ve faiz oranlarında değişiklik yapmadı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak şirketlere ve hane halklarına uygulan krediler için gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,45 seviyesinde tuttu.

Çin Merkez Bankası faiz oran 1 yıl vadeli LPR'yi en son Ocak ayında düşürmüştü.

1 ve 5 yıl vadeli LPR, 18 bankanın en iyi müşterilerine sundukları faiz oranları temel alınarak hesaplanıyor.

Banka, gösterge konumdaki 1 yıllık orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını da Ocak ayından bu yana değiştirmiyor.