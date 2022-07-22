Çin, Fed'in politikasını yakından izleyecek

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmasının etkisini yakından izlemeye kararlı olduklarını açıkladı.

SAFE sözcüsü Wang Chunying gazetecilere yaptığı açıklamada SAFE'in, Fed'in küresel finans piyasalarını etkileyebilecek para politikasını ayarlama hızını yakından izleyeceğini söyledi.

Chunying "Aslında Fed, enflasyonu kontrol altında tutmak ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak ikilemiyle karşı karşıya. Dış şokları etkili bir şekilde önlemeye ve azaltmaya hazırlanmak için dış değişikliklere çok dikkat edeceğiz, etkiyi zamanında değerlendireceğiz" dedi.

Yatırımcılar, Fed'in gelecek haftaki para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımı yapmasını bekliyor.