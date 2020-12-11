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Çin hisse senedi piyasaları keskin düştü

Çin hisse senedi endeksleri bu hafta son 5 ayın en büyük düşünü yaşadılar.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi ve politika sıkılaştırmanın risk iştahını azaltacağı endişeleri Çin  hisse senedi endekslerinin bu hafta son 5 ayın en büyük düşüşünü yaşamalarına neden oldu.

 Çin'de Shenzhen CSI300 endeksi haftanın son gününü yüzde 1,03 kayıpla tamamladı. Haftalık değer kaybı yüzde 3,7'ye ulaştı.

Shanghay Bileşik Endeksi de günü yüzde 0,77 düşüşle kapattı.