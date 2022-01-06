Çin hizmet PMI Aralık'ta 53.1'e yükseldi

Çin'in hizmet sektöründe büyüme Aralık'ta artan talep ve hafifleyen enflasyon baskılarının etkisiyle hızlandı. Ancak koronavirüs vaka sayılarında devam eden artış görünüm üzerinde baskı yaratmayı sürdürdü.

Caixin/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık'ta Kasım'da kaydettiği 52.1 seviyesinden 53.1'e yükseldi ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanın üzerinde kaldı.

Daha çok kıyı bölgelerindeki küçük şirketlere odaklanan anketin verileri, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığını gösteren resmi PMI verisiyle örtüştü.

Analistler, salgın hastalık sonrasında üretime kıyasla daha yavaş toparlanan hizmet sektörünün koronavirüs vakalarındaki artışlar ve tecrit önlemlerine karşı daha kırılgan olduğunu ve en çok eğlence ile turizm işletmelerinin salgından zarar gördüğünü belirttiler.