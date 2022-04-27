Çin, ilk çeyrekte 89,5 milyar dolar fazla verdi

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin öncü verilerine göre 2022 yılının ilk 3 ayında cari işlemler hesabı 89,5 milyar dolar fazla verdi.

Ocak-Mart döneminde sermaye ve finans hesabında ise 89,5 milyar dolar açık oluştu.

Çin'in Avrupa'ya doğrudan yatırımları 2021'de büyüdü

Çin'in Avrupa'ya doğrudan yatırımları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 33 artış gösterdi. Ancak 2021, 2020'den sonra Çin'in Avrupa'ya yatırımlarının 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyede kaldığı ikinci yıl oldu.

Rhodium Group tarafından derlenen verilere göre Çin'in Avrupa'ya (AB-27 ve İngiltere) doğrudan yatırımları 2021 yılında 10,6 milyar euro oldu. 2020 yılında yatırımlar 7,9 milyar euro seviyesindeydi.

2021 yılında yüzde 33 büyüme yakalanmasında en büyük etken Hong Kong merkezli Hillhouse Capital'in Philips'in beyaz eşya bölününü 3,7 milyar euro karşılığında satın alması oldu.

2021 yılında Çin'in global doğrudan yatırımları ise sadece yüzde 3 artarak 114 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Çin'in deniz aşırı birleşme ve satın alma aktivitesi 2021'de 2020'ye göre yüzde 22 düşüşle 20 milyar euro oldu ve son 14 yılın en düşük seviyesini gördü.