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Çin ilk kez negatif faizli tahvil ihraç etti

Çin Maliye Bakanlığı, ülkenin ilk negatif faizli tahvil ihracını gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Maliye Bakanlığı, euro cinsinden ihraç ile toplamda 4,74 milyar dolarlık borçlanma gerçekliştirilen ihalede 2017 yılından bu yana ilk kez dönülen uluslararası tahvil piyasalarına ilk negatif faizli satışı da gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen ihracın 750 milyon euroluk kısmı
5 yıllık vadede ve bu kağıtlarda faiz negatif yüzde 0,15 olarak fiyatlandı. Negatif faizli kısım ihracın en küçük bölümü olurken ihraca toplam talep 18 milyar euro oldu.