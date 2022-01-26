Çin, inşaat sektörünün ekonomideki payını yüzde 6’ya düşürecek

Çin, ülke ekonomisinin temel direklerini daha yeşil, daha akıllı ve daha güvenli hale getirmek için 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) inşaat sektörü için bir kalkınma planını açıkladı. İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, inşaat sektörü 2025 yılına kadar ülkenin GSYİH’sının yüzde 6’lık payını elinde tutacak.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Plan, endüstrinin endüstriyel zincirini daha büyük ölçüde modernize edeceğini, yeşil ve düşük karbonlu bir üretim modunun ön aşamalarını oluşturacağını, bilgi teknolojilerinin daha yaygın uygulamasını göreceğini ve binaların güvenliğini ve kalitesini istikrarlı bir şekilde iyileştireceğini belirtiyor.

Spesifik olarak, kısmen veya tamamen fabrikalarda üretilen ve daha sonra montaj için şantiyelere taşınan prefabrik binalar, ülkenin yeni inşaatının yüzde 30’undan fazlasını oluşturacak. Yeni şantiyelerde bina atığı 10 bin metrekarede 300 tondan daha az olacak.

Hükümet, inşaat şirketleri, internet işletmeleri ve araştırma enstitüleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi bilgi teknolojilerinin yapı sektöründe kullanımını teşvik edecek.

Plan, 2025 yılına kadar bazı alanlarda inşaat robotlarının toplu olarak uygulanmasının altını çiziyor. Parça üreten robotları teşvik etmek, şantiye robotları üzerinde araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmak ve operasyon ve bakım için kullanılan robotlar için uygulama senaryolarını keşfetmek için çaba sarf edilecek.

2035’e bakıldığında plan, inşaat sektörünün, özellikle akıllı inşaat alanında dünya lideri rekabet gücü sergilerken, binaların kalitesinde büyük iyileştirmeler ve iş-inovasyon kabiliyeti ile kapsamlı bir sanayileşme gerçekleştireceğini öngörüyor.

Çin’in inşaat sektörü, ekonomiyi güçlendirmede ve istihdamı istikrara kavuşturmada giderek daha önemli bir rol oynadı. 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020), sektör katma değerde yıllık yüzde 5,1 büyüyerek GSYİH’nın yüzde 6,9’unu aştı. 2020 yılında sektör 53,66 milyon kişiye istihdam sağladı.