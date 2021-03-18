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Çin, kirli petrole vergi getirmeyi planlıyor

Çin’in, kirli petrole vergi getirmeyi planladığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin hükümetinin enerji piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından  kirli petrole yüksek emisyon oranları nedeniyle vergi getirmeyi  planladığı ve taslak planı sektör oyuncuları ile paylaştığı belirtildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, LCO olarak da bilinen petrol ürünlerinin ithalatına yeni sınırlama  getirilmesi planlanıyor. Onaylanması halinde vergi bu yılın ilk  yarısında yürürlüğe girebilir.

LCO tüketim vergisine tabi olmayan bir ürün olduğunda Çin'de  piyasası 2014 yılında yokken bu yıl ise 7 milyar dolara ulaşmıştı.