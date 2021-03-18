Çin, kirli petrole vergi getirmeyi planlıyor

Çin hükümetinin enerji piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından kirli petrole yüksek emisyon oranları nedeniyle vergi getirmeyi planladığı ve taslak planı sektör oyuncuları ile paylaştığı belirtildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, LCO olarak da bilinen petrol ürünlerinin ithalatına yeni sınırlama getirilmesi planlanıyor. Onaylanması halinde vergi bu yılın ilk yarısında yürürlüğe girebilir.

LCO tüketim vergisine tabi olmayan bir ürün olduğunda Çin'de piyasası 2014 yılında yokken bu yıl ise 7 milyar dolara ulaşmıştı.