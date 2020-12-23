Çin, küçük işletme teşviklerinin süresini uzattı

Çin Devlet Konseyi tarafından alınan karara göre, küçük işletmeler kredi geri ödemelerini 2021 ilk çeyrek sonuna kadar erteleyebilecekler.

Karar, COVID-19 bağlantılı belirsizliklerin gelecek yıl da devam edeceği öngörüsüne işaret ediyor.

Çin hükümeti geçen yıl küçük ölçekli işletmelere yüzde 40 devlet desteği ile kredi açılmasını sağlamış, geri ödemeleri de yıl sonuna kadar erteleme imkanı tanımıştı.

Söz konusu teşvikler ile 3,1 milyon işletmeye destek sağlanmıştı.