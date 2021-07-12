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Çin, makine ihracatında dünya birincisi oldu

Çin makine endüstrisinde ihracat şampiyonluğunu Almanya'nın elinden  aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Almanya makine ihracatında  hep dünya şampiyonu oluyordu  ancak bu olgu, 2020 yılından itibaren  tarihe karışmış görünüyor. 2020 yılının makine ve tesisat  tedarikçileri sıralamasında Çin Almanya'nın önüne geçti. Bu hafta Alman Makine ve Tesisat İmalatçıları Birliği'nin yayınladığı bir incelemeye göre tüm dünyada makine üreticileri, 2020 yılı içinde, yaklaşık 1,05 trilyon euro değerinde mal ihracatı yaptı. Çin'den ihraç  edilen makinelerin değeri bunun 165 milyar euro kadarına eşdeğer oldu  ve böylece Çin, küresel ihracatın yüzde 15,8 kadarını gerçekleştirmiş  oldu.

Aynı dönemde Almanya ise ancak 162 milyar euro değerinde makine ihraç  etti ki, bu da küresel ihracat toplamı içinde yüzde 15,5'lik bir orana  denk düştü. Oysa bir önceki yıl Almanya, bu alanda Çin‘in 1,4 puan önünde yer almıştı.

Söz konusu gelişmenin, Çin'in bu alanda ilerleme kaydetmesi olduğu kadar Almanya'ya karşı ciddi bir rekabet alanına sahip olması gösteriliyor. Öte yandan Çin'in Alman ürünü makinelere ihtiyacı kalmıyor  ama pek çok ülke Çin  ürünü makinelere ihtiyaç duymaya başlıyor.

 