Çin, makine ihracatında dünya birincisi oldu

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Almanya makine ihracatında hep dünya şampiyonu oluyordu ancak bu olgu, 2020 yılından itibaren tarihe karışmış görünüyor. 2020 yılının makine ve tesisat tedarikçileri sıralamasında Çin Almanya'nın önüne geçti. Bu hafta Alman Makine ve Tesisat İmalatçıları Birliği'nin yayınladığı bir incelemeye göre tüm dünyada makine üreticileri, 2020 yılı içinde, yaklaşık 1,05 trilyon euro değerinde mal ihracatı yaptı. Çin'den ihraç edilen makinelerin değeri bunun 165 milyar euro kadarına eşdeğer oldu ve böylece Çin, küresel ihracatın yüzde 15,8 kadarını gerçekleştirmiş oldu.



Aynı dönemde Almanya ise ancak 162 milyar euro değerinde makine ihraç etti ki, bu da küresel ihracat toplamı içinde yüzde 15,5'lik bir orana denk düştü. Oysa bir önceki yıl Almanya, bu alanda Çin‘in 1,4 puan önünde yer almıştı.

Söz konusu gelişmenin, Çin'in bu alanda ilerleme kaydetmesi olduğu kadar Almanya'ya karşı ciddi bir rekabet alanına sahip olması gösteriliyor. Öte yandan Çin'in Alman ürünü makinelere ihtiyacı kalmıyor ama pek çok ülke Çin ürünü makinelere ihtiyaç duymaya başlıyor.