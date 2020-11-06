Çin MB: Çin'in politika ayarlamaları yapmayı değerlendirmesi gerekli

06 Kasım 2020

Çin Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Liu Guoqiang, Çin'in ekonomisi toparlanırken politika ayarlamaları yapmayı değerlendirmesi gerektiğini, ancak bu ayarlamaların doğru ve kesin ekonomik değerlendirmeler temelinde olması gerektiğini söyledi. Liu, otoritelerin aceleci hareketler yapamayacaklarını da vurguladı.

Ekonominin desteklenmesine yardım için Çin'in finansal kurumlarının ocak-ekim döneminde faiz oranlarını ve harç-ücretleri düşürerek karlarından 1,25 trilyon yuan vazgeçtiklerini belirten Liu, bu yıl için hedeflenen 1,5 trilyon yuana ulaşma yolunda olunduğunu da vurguladı.