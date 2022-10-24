Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang'in görevinden ayrılması bekleniyor
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğini kaybeden Merkez Bankası Başkanı Yi Gang'in görevinden ayrılması bekleniyor.
Çin Merkez Bankası'na yakın kaynaklar Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğini kaybeden Çin MB Başkanı Yi Gang'in emekliye ayrılacağını öne sürüyorlar.
Kaynaklar, 64 yaşında olan Yi'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde emekliye ayrılabileceğini ifade ediyorlar. Çin'de resmi emeklilik yaşı ise 65.
Çin Komünist Partisi içinden bazı kaynaklar da, "Yi'nin görevinden ayrılması kaçınılmaz. Reform yanlısı kanat Kongre'de yönetimin dışında kaldı" değerlendirmesini yapıyorlar.
Reform yanlısı olarak bilinen Yi Gang'ın yanı sıra Başbakan Li Keqiang, Başbakan Yardımcısı Liu He de Komünist Parti Merkez Komitesi'nde yer alamadılar.
Yi'nin yerine Çin Merkez Bankası Başkanı olması beklenen isim ise 2016-2018 döneminde Çin MB Başkan Yardımcısı olan Yin Yong. 53 yaşındaki Yin Yong, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.