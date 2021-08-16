Çin Merkez Bankası, ekonomik yavaşlamayı azaltmak için piyasaya 600 milyar yuan verdi

Analistler, ülke genelinde Delta varyantının genişleyen salgınları, sağanak yağışlar ve sel ve son verilerin öne sürdüğü ekonomik büyüme ivmesinin yavaşlamasının, yavaşlamayı yumuşatmak için daha fazla gevşeme önlemleri gerektirdiğini söylüyor.

Çin Halk Bankası (PBOC), bazı finansal kurumlara 600 milyar yuan (92.64 milyar dolar) değerinde bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi kredisinin oranını önceki operasyonlara göre yüzde 2.95'te sabit tuttu.

Merkez bankası, kredi operasyonunun "finansal kurumların likidite talebini tam olarak karşılamayı" ve fon koşullarını "makul ölçüde yeterli" tutmayı amaçladığını söyledi.

PBOC, hareketin "finansal kurumların zorunlu karşılık oranından, temmuz ayında serbest bırakılan fonların bir kısmını bu ay vadesi gelen orta vadeli borçlanma kredilerini geri ödemek için kullanabileceğini" ekledi.

OCBC Bank faiz stratejisti Frances Cheung, yenileme miktarının beklenenden daha büyüdüğüne işaret ettil ve ekledi, “Dengeyi karşılamak için daha önceki RRR kesintisine olan likiditeye güvenmek, kısa vadeli açık piyasa işlemleri (APO) bile kullanılmadığından, piyasa için hafif bir hayal kırıklığı. Daha ileride, PBOC, bankaların doğrudan faiz indirimi yapmak yerine müşterilerine daha düşük fonlama maliyetlerini aktarmalarına izin vermeyi seçebilir ve bu nedenle, özellikle önümüzdeki 4 aylık dönemde devam eden yoğun orta vadeli borçlanma vade profili nedeniyle bir rezerv oranı indirimi göz ardı edilemez.”

Reuters'in resmi verilere dayalı hesaplamalarına göre, bu yılın dördüncü çeyreğinde toplam 3.05 trilyon yuan değerinde MLF kredisinin süresi dolacak.

Merkez bankası pazartesi günkü operasyonun salı günü vadesi dolan 700 milyar yuan vadesi gelen MLF kredilerinin çevrilmesi için olduğunu söyledi.

PBOC, temmuz ayında bankaların zorunlu karşılık oranlarında sürpriz bir indirim yaparken, ikinci çeyrek para politikası raporunda politika istikrarını vurguladı ve faiz oranı indirimleri de dahil olmak üzere daha agresif parasal gevşeme için piyasa beklentilerini azalttı.

Everbright Securities kıdemli analisti Wang Yifeng, "İhtiyatlı para politikası duruşu değişmediği sürece, MLF oranı kolayca ayarlanmayacak" dedi ve orta vadeli borçlanma maliyetinin düşürülmesinin finansal kurumları kaldıraçlı pozisyonları finanse etmeye teşvik edebileceğini söyledi.

Oxford Economics'te Asya Ekonomisi başkanı Louis Kuijs, "Politika yapıcıların genel makro politika duruşunda önemli bir gevşeme için halihazırda iştahları olduğunu düşünmüyoruz. Ancak politika yapıcıların keskin bir yavaşlamadan kaçınmaya istekli olmalarını ve H2'de büyümeyi desteklemek için H1'den daha istekli olmalarını bekliyoruz” dedi.

Bankanın, cuma günü, orta vadeli borçlanma oranına gevşek bir şekilde sabitlenen borç verme gösterge kredisi ana oranını ağustos ayında sabitlemesi bekleniyor.

