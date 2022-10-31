Çin Merkez Bankası, ekonomiye desteği artıracak

Çin Merkez Bankası(PBOC) Başkanı Yi Gang, reel ekonomiye desteği artıracakları söylemini yineledi.

Yi pazar günü yaptığı açıklamada, yuanı temelde sabit tutarken, reel ekonomiye kredi desteğini artıracakları yönündeki PBOC'un mevcut politika hedeflerini yeniden teyit etti.

Geçen hafta PBOC'a yakın kaynaklar Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğini kaybeden, Yi Gang'in emekliye ayrılacağını öne sürmüşlerdi.

Yi, "Likiditeyi makul düzeyde tutacağız, reel ekonomiye kredi desteğini artıracağız" dedi.

PBOC Başkanı, "Çin, ileriye dönük olarak, normal bir para politikasını mümkün olduğu kadar uzun süre sürdürmek ve para biriminin istikrarını korumak için koşullara sahip." diye konuştu.

Yi, merkez bankasının durdurulan konut projelerinin bitirilerek, teslimini sağlamak için 200 milyar yuan (27.6 milyar dolar) kredi sağlanacağını belirtti. Plan, Ağustos ayında yetkililer tarafından duyurulmuş, ancak ayrıntı verilmemişti.

Yi, Çin'in gayrimenkul sektöründeki finansal riskleri düzgün bir şekilde çözeceğini ve finans kuruluşlarına gayrimenkul geliştiricilerinin finansman taleplerini makul ölçülerde karşılamaları için rehberlik edeceğini söyledi.

Yi ayrıca, Çin'in finansal denetimi daha da geliştireceğini ve finansal riskleri ihtiyatlı bir şekilde azaltacağını da tekrarları.