Çin Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası (PBOC) gösterge borç verme faizlerini art arda ikinci ayda da beklentilere paralel olarak sabit tuttu.
Çin Merkez Bankası, gösterge kredi faiz oranını (LDR) Eylül ayının ardından Ekim ayında da değiştirmedi.
Banka, gösterge kredi faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli LDR'yi yüzde 3,65, 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.
Çin Merkez Bankası bu ay 1 yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını da sabit tutmuştu.
Analistler, Çin Merkez Bankası'nın LDR'yi bu ay sabit tuttuğunu, ancak bu faiz oranının aşağı gelmesi için hala alan gördüklerini ifade ettiler.