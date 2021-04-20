Çin Merkez Bankası, faizi değiştirmedi
Çin Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi.
Foreks
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Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarında bu ay da değişikliğe gitmedi.
Şirketlere ve hanehalklarına krediler için gösterge konumdaki 1 yıl vadeli kredi referans faiz oranı (LPR) yüzde 3,85 seviyesinde tutuldu.
Banka, son 12 aydır gösterge faizi değiştirmiyor.
5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,65 seviyesinde kaldı.
Ekonomistler de Çin MB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyorlardı.