  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin Merkez Bankası, faizi değiştirmedi
Takip Et

Çin Merkez Bankası, faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarında bu ay da değişikliğe gitmedi.

Şirketlere ve hanehalklarına krediler için gösterge konumdaki 1 yıl vadeli kredi referans faiz oranı (LPR) yüzde 3,85 seviyesinde tutuldu.

Banka, son 12 aydır gösterge faizi değiştirmiyor.

5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,65 seviyesinde kaldı.

Ekonomistler de Çin MB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyorlardı.