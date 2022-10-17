Çin Merkez Bankası, faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, bu sabah gerçekleştirdiği 1 yıl vadeli kredi kolaylığı operasyonu ile finansal kuruluşlara 500 milyar yuan verdi. Banka, bu operasyonda orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.

500 milyar yuan kredi, itfası gelen kredi miktarını tamamen karşıladı.

Çin MB, Ağustos ve Eylül aylarında 1 yıl vadeli kredi kolaylığı operasyonları ile 200'er milyar yuan vermişti.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu da bugünkü 1 yıl vadeli kredi kolaylığı operasyonunda faiz oranının yüzde 2,75'te kalmasını bekliyorlardı.

Çin MB bu sabah ayrıca 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile piyasa yüzde 2,00 faiz oranından 2 milyar yuan verdi.