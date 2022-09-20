Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC) yuandaki hızlı değer kaybının ardından ekonomiyi destekleyici bir politikaya gitmedi ve borçlanma faizini beklentilere paralel sabit tuttu.

Merkez bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.65, beş yıllık LPR faizini ise yüzde 4.30'da sabit tuttu.

Reuters anketine katılan 28 ekonomistten 21'i iki faiz oranında da değişikliğe gidilmeyeceğini öngörmüştü.

Merkez Bankası, geçen hafta da orta vadeli politika faizini sabit tutmuş, bankacılık sisteminden de bir miktar likidite sağlamıştı.

ABD Merkez Bankası da (Fed) yarın akşam faiz kararını açıklayacak. Fed'in yarın fiyat artışlarını kontrol altına alabilmek için yeniden büyük bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin para politikaları arasında farkın açılması, sermayenin Çin'den çıkabileceği yönündeki endişeleri kuvvetlendiriyor.