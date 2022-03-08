Çin Merkez Bankası, karının bir kısmını hükümete aktaracak

Çin yasaları, Çin Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşlarının, tekellerinin karlarının bir kısmını hükümete aktarmalarını öngörüyor, ancak bu yasalar COVID-19 salgını nedeniyle son 2 yılda askıya alınmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın 5 Mart'ta yayınladığı 2022 yılı bütçesine göre kamunun sahip olduğu finans kuruluşları ve tekeller bu yıl 1,65 trilyon yuan karı hükümete aktaracaklar.

Çin Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, bu yıl merkezi hükümete 1 trilyon yuandan fazla bir kar aktaracağını ifade etti.

Bu kar aktarımları ve diğer fon transferleri bu yıl bütçe harcamalarının 2 trilyon yen artırılmasına imkan verecek.