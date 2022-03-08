Çin Merkez Bankası, karının bir kısmını hükümete aktaracak
Çin Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası artan bütçe harcamalarının finansmanı için bu yıl karının bir kısmını hükümete aktaracak.
Çin yasaları, Çin Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşlarının, tekellerinin karlarının bir kısmını hükümete aktarmalarını öngörüyor, ancak bu yasalar COVID-19 salgını nedeniyle son 2 yılda askıya alınmıştı.
Maliye Bakanlığı'nın 5 Mart'ta yayınladığı 2022 yılı bütçesine göre kamunun sahip olduğu finans kuruluşları ve tekeller bu yıl 1,65 trilyon yuan karı hükümete aktaracaklar.
Çin Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, bu yıl merkezi hükümete 1 trilyon yuandan fazla bir kar aktaracağını ifade etti.
Bu kar aktarımları ve diğer fon transferleri bu yıl bütçe harcamalarının 2 trilyon yen artırılmasına imkan verecek.