Çin Merkez Bankası riskleri azaltacak, büyümeyi destekleyecek

Çin Gelişme Forumu’nda konuşan Çin Merkez Bankası Başkanı (PBoC) Yi Gang, “Para politikasının, riskleri azaltarak ekonomik büyümeyi desteklemesi gerekiyor, Çin’in makro kaldıraç rasyosu istikrarlı görünümünü sürdürüyor, Ekonomik varlıkları teşvik etmemiz ve finansal risklerin oluşmasını ve birikmesini engellemeliyiz” dedi.

Yi’nin açıklamaları, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra PBoC tarafından yayımlandı.

Para politikasının hedeflenen kilit alanlara ve ekonomideki zayıf halkalar odaklanması gerektiğini belirten Yi, COVID-19 sebepli ekonomik krizden en çok etkilenen ve istihdamı destekleyen küçük firmalara destek verme sözü verdi.

Yi, ülkenin geniş para arzı büyümesinin yaklaşık yüzde 10 olduğunu ve temelde nominal büyümeyle eşleştiğini açıkladı ve “Çin’in para politikası normal bir aralıkta ve uygun faiz düzeyleri ve likidite sağlamaya uygun” dedi.

PBoC kredi büyümesini hafifleterek borç risklerini kontrol altında tutarken, ekonomiye zarar vermemek adına ihtiyatlı hamleler yaptığı açıklandı.

ABD eski ticaret bakanı Lawrence Summers da Bloomberg’e yaptığı açıklamada, son 40 yılın en sorumsuz para politikalarının izlendiğini söyleyerek üçte bir ihtimalle enflasyonun gelecek yıllarda hedefin üzerinde hızlanacağını ve bir enflasyon sorunu yaşanacağını, üçte bir ihtimalle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) frene hızlı basarak bu durumdan kaçınılabileceğini söyledi.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporunda risklere vurgu yapılırken, kemer sıkma ve finansal çöküş olası risklerin başında sayıldı.