Çin Merkez Bankası yıllık TÜFE artışının yüzde 2'nin altında kalacağını öngördü

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, fiyat trendlerinin genel olarak kontrol altında olduğunu belirterek bu yılın tamamında ortalama TÜFE artışının yüzde 2'nin altında kalacağını öngördüklerini açıkladı.



Çin MB Başkanı yaptığı açıklamada, para politikasının fiyatlar üzerindeki yapısal değişikliklerin etkisine odaklanması gerektiğini belirtirken Çin ekonomisinin hala makul bir aralık içinde hareket etmekte olduğunu da vurguladı.



Konuşmasında Çin'in potansiyel ekonomik büyüme oranının belli bir seviyede düştüğünü de savunan Yi Gang, bu yıl GSYH'da büyümenin bu potansiyel büyüme oranına yakın olmasını beklediğini ifade etti.



Yi, "Yaşlanın nüfus trendi dikkate alındığında Çin'in yatırım ve işgücünü temel alan ekonomik büyüme modelinin sürdürülmesi zor olacak" tespitini de yaptı.



Yurt dışında devam eden pandeminin ekonomik toparlanmaya ve makro politikalara etkileri konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirten Yi, "Dışarıdan gelen enflasyon veya deflasyon baskılarını görmezden gelemeyiz" diye konuştu. Yi, Çin'de faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu da vurguladı.



Çin MB'nin faiz piyasası reformlarını derinleştireceğini ve piyasa merkezli dalgalı kur mekanizmasını iyileştireceğini de belirten Yi Gang, yuan kurunu makul seviyelerde temelde istikrarlı tutacakları taahhütünü tekrarladı.



Çin Merkez Bankası'nın yapısal para politikası araçlarını ekonominin yeşil dönüşümü için aktif şekilde kullanacaklarını da anlatan Yi Gang, "Finansal kuruluşları yeşil sanayi için finansal desteği artırmaları için cesaretlendireceğiz. Reel ekonomide düşük karbon emisyonlarına yardım için destekleyici araçlar üzerinde çalışacağız. Finansal kuruluşları çevresel değişikliklerden kaynaklı riskleri azaltmaya yönlendireceğiz" diye konuştu.