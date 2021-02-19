Çin, nadir metal üretim kotasını rekor seviyeye yükseltti

Çin, bugün nadir metal üretme kotasını yılın ilk yarısı için %27'den fazla artışla rekor seviyeye çıkartarak, fiyatlarda yaşanan artışın ardından üretimde daralma olduğuna dair endişeleri giderdi.

Nadir metaller, elektrikli araç, askeri ekipman ve elektronik eşyalarda kullanılan 17 minerali kapsarken, Çin dünyanın en büyük nadir metal üreticisi konumundan bulunuyor.

Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı (MIIT) ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamaya göre nadir metal çıkarma kotası 2021'in ilk yarısı için 84,000 ton olarak ayarlandı. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla %27.2 daha yüksek.

Nadir metal döküm ve ayrıştırma kotası ise bir önceki yıla kıyasla %27.6 artırılarak yılın ilk yarısında 81,000 tona çıkarıldı.