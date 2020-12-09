Çin, nakit sıkıntısı içindeki Irak'ı kurtaracak bir anlaşmaya hazırlanıyor

Çinli China ZhenHuca Oil Co, uzun vadeli petrol tedariki karşılığında peşin ödeme yaparak nakit sıkıntısı içindeki Irak hükümetini kurtaracak milyarlarca dolar büyüklüğünde bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Bu, Çin'in devlet kontrolündeki banka ve şirketlerinin zor durumdaki petrol üreticisi ültkelere destek sağlamasının son örrneği olacak.



Çinli şirketler ve bankalar daha önce de geri ödemesi petrol olarak yapılacak şekilde Angola, Venezuela ve Ekvator'a milyarlarca dolar kredi vermişlerdi.



Bloomberg News'un haserine göre Irak'ın petrol pazarlama şirketi SOMO, açtığı ihaleye gelen teklifler sonrasında Çin'den ZhenHua'yı seçti.



Nihai karar Başbakan Mustafa Al-Kadhimi tarafından verildi. SOMO'nun geçtiğimiz ay açtığı ihaleyi kazanan ayda 4 milyon varil, günde 130 bin varil petrol alacak. 1 yıllık petrolün parasını peşin olarak ödeyecek. Bir yıllık petrol için peşin ödeme Irak'a

2 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak.