  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin, para politikasını daha da gevşetiyor
Takip Et

Çin, para politikasını daha da gevşetiyor

Çin borç verme faizini düşürdü, piyasalar 2022'de para politikasının daha da gevşetileceğini öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin, yavaşlayan ekonomisindeki büyümeyi teşvik etmek için gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) 20 ay sonra ilk kez düşürdü, ancak yine de ülkenin borç sıkıntısı içinde olan gayrimenkul sektöründe koşulları gevşeymekten kaçınıyor.

Bir yıllık LPR beş baz puan indirilerek yüzde 3.85'ten yüzde 3.80'e düşürülürken, beş yıllık LPR yüzde 4.65'te bırakıldı.

Kredi faiz oranlarında Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirim gerçekleşti.