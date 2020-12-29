Çin para politikasını esnekleştirecek

Çin Merkez Bankası (PBoC), ihtiyatlı para politikasını, esnek, hedefli ve uygun hale getireceğini ve makro kaldıraç oranını temel olarak istikrarlı tutacağını açıkladı.

PBoC'den yapılan açıklamada, yuan kurunun istikrarlı tutulmaya devam edileceği belirtilirken, finansal kuruluşların imalat sektörüne orta ve uzun vadeli kredileri artırmak için yönlendirilecekleri de vurgulandı.