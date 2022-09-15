Çin, para politikasını gevşetme adımlarına ara verdi

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını değiştirmedi ve vadesi dolan 600 milyar yuan kadar kredinin bir kısmını çevirdi.

Banka bugün orta vadeli kredi kolaylığı çerçevesinde finansal kuruluşlara 400 milyar yuan kredi verdi ve faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.

Bu, Çin MB'nin bankacılık sisteminden nette 200 milyar yuan çektiği anlamına geliyor.

Banka yaptığı açıklamada, "Bugünkü operasyon bankacılık sistemi likiditesini makul şekilde bol tutacak" ifadelerine de yer verdi.

ANZ'nin Çin stratejisti Xing Zhaopeng, Çin MB'nin para politikasını gevşetmeye bu ay ara vermiş göründüğünü, ancak Banka'nın Ekim ayındaki vergi ödemelerinin etkilerini telafi için zorunlu karşılık oranlarında küçük bir indirim yapmasını beklediklerini ifade etti.

Bankalara 200 milyar yuan kredi verecek

Diğer yandan Banka, yatırımların desteklenmesinde kullanılması için bankalara 200 milyar yuan kredi sağlama kararı aldı.

Çin MB'nin Devlet Konseyi'nin dün aldığı karar çerçevesinde bankalara sağlayacağı 200 milyar yuan büyüklüğündeki kredi, bu bankalar tarafından dördüncü çeyrekte ekipman yatırımı, yenilemesi yapacak şirketlere kullandırılacak.

Xinhua'nın haberine göre bankalar, imalat ve hizmet sektöründe bulunan şirketlere kredi vermeleri ve kredi faizinin yüzde 3,2'den daha yüksek olmaması yönünde cesaretlendirilecekler.

Çin MB'nin 1 yıl vadeli olarak vereceği krediler iki kez uzatılabilecek.

Başbakan Li Keqiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyi, bu kredi programının yanı sıra küçük şirketlere vergi ödemelerini bu aydan itibaren 4 ay daha erteleme imkanı verilmesini de kararlaştırdı.