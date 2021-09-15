Çin sanayi ve perakendede beklentileri karşılayamadı

Çin'de sanayi üretimi ve perakende sektöründe büyüme ağustos ayında bir yılın en düşük seviyesine gerileyerek, artan COVID-19 vaka sayısı ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların ülkenin ekonomik toparlanması üzerinde tehdit oluşturduğunu gösterdi.

Çin'de Sanayi Üretimi İstatistik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayındaki yüzde 6.4'lük artışa kıyasla ağustos ayında yüzde 5.3 ile 2020 yılı Temmuz ayından bu yana görülen en yavaş büyümeyi kaydetti. Uzmanlar sanayi üretiminde yüzde 5.8 büyüme bekliyorlardı.

Tüketici harcamaları da COVID -19 vakalarının artmasından dolayı keskin şekilde yavaşladı. Perakende satışlar ağustosta geçen yıla göre yüzde 2.5 ile bir yılın en düşük büyümesini kaydetti ve yüzde 7 olan büyüme beklentilerinin altında kaldı.

Çin'in araç satışları, kısmen küresel otomobil çipi kıtlığı nedeniyle temmuz ayında art arda üçüncü ay düştü.

Çin'in Jiangsu, Fujian ve Yunnan eyaletlerindeki bazı çelik üreticilerine, ülkenin endüstriyel kirliliği azaltmayı amaçlaması nedeniyle hükümet tarafından üretimi kısmaları söylendi.

Çin ekonomisi, geçen yılki koronavirüs kaynaklı çöküşten oldukça güçlü bir canlanma sağladı, ancak son birkaç ayda ivme yavaşladı ve politika yapıcıların mücadele eden bir ekonomiye yardımcı olmak için daha fazla destek vermesi gerekebileceği beklentilerini artırdı.

Birkaç kentte COVID-19 Delta varyantı nedeniyle uygulanan sosyal kısıtlamalar yemek, ulaşım, konaklama ve eğlence sektörlerini vurdu.

Çin'in hizmet faaliyeti, ağustos ayında bir özel sektör anketine göre, COVID-19'u engellemeye yönelik kısıtlamaların ülkenin bazı bölgelerindeki alışveriş merkezlerini ve birçok işletmeyi bir kez daha kapattığını gösterdi.