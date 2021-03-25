Çin şirketlerinde borsa endişesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Trump döneminde geçen Yabancı Şirketleri Sorumlu Tutma Yasası’nı kabul etmesi, Çin merkezli teknoloji şirketlerinin ABD borsalarından çıkartılacağı endişelerini körükledi.

Yasa, SEC’in belirlediği şirketlerin ABD’li bir gözlemci kuruluş tarafından denetlenmesini ve kurallara uymayan şirketlerin hisse işlemlerini durdurmayı öngörüyor. Denetlemeler, şirketlerin yabancı ülkeler tarafından kontrol edilmediklerinin belirlenmesini amaçlıyor.

SEC, Çin merkezli şirketlerin Çin Komünist Partisi yetkilisi olan üst yönetim üyelerini açıklamaları gerektiğini belirtti.

Çin’in teknoloji şirketleri ülkelerinde düzenlemelerle, yurt dışında ise borsadan çıkarılma endişesi ile mücadele ediyor. Hem ABD, hem de Hong Kong borsalarında işlem gören Alibaba, Baidu, JD.com şirketlerinin hisseleri Asya’da sırasıyla yüzde 4, yüzde 8 ve yüzde 4 geriledi.