Çin şirketlerinin denetimi için ön anlaşma sağlandı

ABD ve Çin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda ön anlaşmaya vardı.

Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu'ndan (PCAOB) yapılan açıklamada, PCAOB'nin Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Maliye Bakanlığı ile protokol imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu protokolün, merkezi Çin ve Hong Kong'da bulunan kayıtlı muhasebe firmalarının ABD yasalarına uygun olarak denetlenmesi ve incelenmesine yönelik "ilk adım" olduğu aktarıldı.

Protokolle PCAOB'nin denetim çalışma dokümanlarına ve personel bilgilerine erişimine izin verileceği belirtilen açıklamada, PCAOB denetim ekibinin eylül ortasına kadar çalışmaya başlamayı planladığı kaydedildi.

Anlaşmanın gerçekleşmesiyle birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidinin önlenebileceği belirtiliyor.