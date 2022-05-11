Çin üretici fiyatlarında bir yılın en yavaş artışı

Çin'de üretici fiyatları, nisan ayında devlet destekli üretim çabalarının arzı desteklemesi ve koronavirüs nedeniyle uygulanan tecritin kilit sektörlerde talebi yatıştırmasıyla bir yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi.

Üretici fiyatlarındaki gerileme, yetkililerin baskı altındaki Çin ekonomisini destekleyici politikaları artırması için zemin oluşturdu.

Tüketici fiyatları ise ülkenin başlıca kentlerindeki tecrit uygulamalarının ev ürünlerinde arzı etkilemesiyle beş ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Ancak, küresel emtia fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındığında artış sınırlı kaldı. Emtia fiyatlarındaki artış, başka ülkelerdeki başlıca merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasına yol açmıştı.

Çin istatistik kurumu üretici fiyatları endeksinin (PPI) bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığını açıkladı. Artış, Mart'taki yüzde 8.3'ün altında kalırken, öngörülen yüzde 7.7'nin üzerinde gerçekleşti.