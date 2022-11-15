Çin, vadesi gelen kredileri kısmen çevirdi

Çin Merkez Bankası, orta vadeli politika kredilerini kısmen çevirdi ve eylül ile ekim aylarının ardından kasım ayında da faiz oranını değiştirmedi.

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) çerçevesinde 850 milyar yuan tutarında 1 yıl vadeli krediyi çevirdi ve faiz oranını yüzde 2,75 sevyiesinde tuttu.

Ekonomistler de Çin MB'nin ABD ile Çin arasında açılan faiz farkının frenlenmesine ve döviz piyasasında istikrarın sağlanmasına yardım için faizi değiştirmeyeceğini öngörüyorlardı.

Çin Merkez Bankası ayrıca 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile bankalara 172 milyar yuan verdi. Faiz oranı yüzde 2 olarak korundu.