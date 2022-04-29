Çin ve ABD şirket denetimi anlaşmasını görüşüyor

Çin ve ABD, Çinli şirketlerin ABD borsalarında işlem görmeye devam etmesini sağlayacak şirket denetimi anlaşmasının detaylarını görüşüyor. Çin anlaşmanın bu sene içerisinde imzalanacağını ümit ediyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, denetim konularının resmi kurumlarca nasıl takip edileceğini belirleyen taslak çerçeve üzerinde uzlaşıya varıldığını belirtti. Buna göre Çinli şirketlerin gizli olarak sınıflandırdığı bilgilerin kapsamı daralacak. Böylece şirket hakkında daha fazla bilginin denetim tutanaklarında yer alması sağlanacak.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre Çin ayrıca, halka açık şirketlerin muhasebe kayıtlarını denetleyen ABD'li PCAOB isimli kuruluşun yerinde denetimleri nasıl yapacağını da görüşmeye başladı. Buna göre ABD'li kuruluşa denetim tutanaklarına erişim izni verilecek.