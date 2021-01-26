Çin ve Yeni Zelanda ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etti

Çin'in resmi Xinhua haber ajansının haberine göre, Çin ve Yeni Zelanda iki ülke arasındaki ikili serbest ticaret anlaşmasının (FTA) iyileştirilmesine yönelik bir protokol imzaladı.

Haberde, Çin'in genişletilmiş STA'nın bir parçası olarak havacılık, eğitim ve finans gibi sektörleri açacağı, Yeni Zelanda'nın ise Çince öğretmenleri ve tur rehberleri için vize kotalarını artıracağı belirtildi. Ayrıca, anlaşma kapsamında karşılıklı gümrük vergisi indirimleri de bulunuyor.

Anlaşmayı tarafların ticaret bakanları Damien O’Connor ve Wang Wentao imzaladı. O’Connor yaptığı açıklamada, “Çin’in serbest ticaret anlaşmaları ve bizim ticari teammüllerimiz ilk anlaşmanın imzalandığı günden bu yana çok değişti” diyerek anlaşmaya olan ihtiyacı anlattı.

İki ülke arasındaki ilk serbest ticaret anlaşması 2008 yılında imzalanmıştı.